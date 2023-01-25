Edremit İŞKUR yetkilileri Mehmet Emin Pişirici ve Mustafa Karatepe, program hakkında Edremit Ticaret Odası üyelerine bilgi verdi.

Toplantıda, İŞKUR’a kayıtlı vatandaşların mesleki deneyim kazanmalarını sağlamak ve istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla geliştirilen İşbaşı Eğitim Programından yararlanma şartları ve işleyiş örnekler üzerinden detaylandırılarak anlatıldı.

Balıkesir Edremit Ticaret Odası ev sahipliği ve İŞKUR iş birliğinde ’İşbaşı Eğitim Programı’na ilişkin bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

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