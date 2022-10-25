Balıkesir’in Edremit ilçesinde Edremit Ticaret Odası yönetimi Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş’ı makamında ziyaret etti.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Edremit Ticaret Odası yönetimi Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş’ı makamında ziyaret etti.

Ahmet Çetin, Kaymakam Odabaş’a yeni yönetim kadrosunu tanıttı. Odabaş kadronun genç ve dinamik bir ekip olduğuna dikkat çekti. Çetin ise yeni bir enerji ve vizyonla hareket edeceklerini ve ortak projeler gerçekleştirmek için çok hevesli olduklarını aktardı.

Odabaş 1917’den beri faaliyet gösteren Edremit Ticaret Odası’nın ilçenin en köklü kurumlarından biri olduğunu vurgulayarak bölgedeki en etkili paydaşlardan biri olduğunu söyledi. Sürekli göç alarak büyüyen Edremit ilçesinde ortak projeler geliştirip tarafsız ve topluma faydalı olmak için hareket etmeyi arzuladıklarını dile getirerek “gönül birlikteliği olmadan hizmet birlikteliği olmaz” dedi.

Ziyarette Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Serkan Aksu ve Rifat Ertaş, yönetim kurulu üyeleri Sezgin Sönmez, Fatih Ergün, Yarkın Pulat, Tevfik Çelik, Emre Akdoğan, Meclis Başkanı Bayram Kayahan ve genel sekreter Recep Akgün hazırda bulundu.