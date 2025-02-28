Edremit Ticaret Odası (ETO) Yönetim Kurulu Üyesi Savaş Can, Tunus Ulusal Zeytinyağı Ofisi (ONH) girişimiyle, Uluslararası Zeytin Konseyi (IOC) ve Zaragoza’daki Uluslararası Akdeniz İleri Tarım Araştırmaları Merkezi (CIHEAM) iş birliğiyle düzenlenen zeytinyağı duyusal analiz eğitimine katıldı.

Tunus’ta gerçekleştirilen "Sızma Zeytinyağının Organoleptik Değerlendirmesi" konulu eğitim programında, zeytinyağı sektörüne yönelik teknik bilgiler paylaşıldı. Türkiye’yi temsilen katılan Savaş Can, eğitim süresince uluslararası platformda Türkiye’nin zeytin ve zeytinyağı sektörünün gündeme geldiğini belirtti.

Can, yaptığı açıklamada, "Dünyada önemli bir yere sahip olan Türk zeytin ve zeytinyağı, Arap ülkelerinin yoğun katılım gösterdiği bu organizasyonda ele alındı. Edremit’ten götürdüğüm zeytinyağı örnekleri, uluslararası tadımcılar tarafından büyük ilgi gördü. Ayrıca, bu organizasyona Türkiye’den katılan tek temsilci olarak ülkemi en iyi şekilde temsil etmekten gurur duydum" dedi.

Savaş Can, ayrıca Edremit Ticaret Odası bünyesinde faaliyet gösteren ETOLAB Duyusal Tadım Laboratuvarı’nın Uluslararası Zeytin Konseyi (IOC) akreditasyon süreci hakkında bilgi verdi. Tunus’taki eğitim sırasında diğer ülkelerin akreditasyon süreçlerini de inceleme fırsatı bulduklarını belirten Can, bu sürecin Edremit ve Türkiye’yi zeytinyağı tadımı ve analizi konusunda önemli bir merkez haline getireceğini vurguladı.

Eğitim programının tamamlanmasının ardından Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, Savaş Can’a Türkiye’yi ve Edremit’i uluslararası platformda başarıyla temsil etmesinden dolayı teşekkür belgesi takdim etti.