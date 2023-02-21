Gerçekleşen toplantıda Edremit Ticaret Odası(ETO)’nın deprem sonrasında yaptığı çalışmalar, yardım kampanyası hakkında komite üyelerine bilgi verilerken, TOBB’un deprem yardım kampanyaları ve odanın gündem maddeleri hakkında konuşuldu.

Gerçekleşen toplantıda Edremit Ticaret Odası(ETO)’nın deprem sonrasında yaptığı çalışmalar, yardım kampanyası hakkında komite üyelerine bilgi verilerken, TOBB’un deprem yardım kampanyaları ve odanın gündem maddeleri hakkında konuşuldu.

Toplantıda Ahmet Çetin, Edremit Körfezi’yle ilgili bir deprem komisyonu kurulacağını, bu komisyonun üyelerden gönüllü olarak yer almak isteyen kişilerden oluşacağını ve ilgili kurumların, mühendislik odalarının bilgisi dahilinde bir rapor hazırlanmasına yönelik bir çalışma yapacaklarını ifade etti.

Toplantıda ayrıca Jeoloji Mühendisi Tevfik Çelik Edremit Bölgesi fay hatları ile ilgili bilgi verdi. 27-28 Şubatta gerçekleşecek E-Ticaret eğitimi hakkında bilgi verildi. Öte yandan, Atamer Ulusoy, 25 Nisan da bölgeye gelecek olan Romanya tv ekibi ile ilgili bilgi verdi. Komite üyelerinin görüş ve önerilerinin ardından komite toplantıları sonlandırıldı.