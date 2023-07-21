Balıkesir’in Edremit ilçesinde vatandaşa daha kaliteli hizmet verebilmek amacıyla kargo bölümünün Kadıköy’de hizmet vermeye başlayacağı öğrenildi.

Merkez PTT binasının ilçe merkezinde olması sebebiyle vatandaşların hizmetlere ulaşma açısından her ne kadar avantajlı olsa da, müşterilerin araçlarının giriş ve çıkışlarında çok büyük sıkıntılar yaşanması sebebiyle dağıtım servisinin buraya taşınma ihtiyacının hasıl olduğu belirtildi.

Bu nedenle Pazartesi gününden itibaren eski açık oto pazarı, bölge trafik ilerisi Kadıköy Barbaros 1. Cadde No 17’de hizmet vermeye başlayacak şubede, kargo-posta, vatandaşın adresine gelen posta, taahhütlü, aps, kargo, kurye gibi sevk ile gelen tüm gönderilerin dağıtımının gerçekleştirileceği açıklandı.