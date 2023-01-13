Balıkesir’in Edremit ilçesinde kendilerini hakim, savcı, polis olarak tanıtan, özelikle yaşlı vatandaşları hedef alarak dolandıran şahıslara yönelik yapılan titiz çalışmalar neticesinde 3 şüpheli şahıs yakalandı.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde kendilerini hakim, savcı, polis olarak tanıtan, özelikle yaşlı vatandaşları hedef alarak dolandıran şahıslara yönelik yapılan titiz çalışmalar neticesinde 3 şüpheli şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli’den Balıkesir’in Edremit ilçesine 3 şahsın gelerek Edremit ilçesinde ikamet eden 74 yaşındaki S.Y’ye kendilerini polis, savcı olarak tanıtarak vatandaşa ait içerisinde antika ve ziynet eşyası bulunan yaklaşık 2 milyon TL değerinde ki 41 parça ziynet eşyasını aldıkları ihbar edilmesi üzerine Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ve Adana İl Emniyet görevlilerince müşterek ve koordineli bir çalışma başlatıldı.

Edremit ilçesinde ikamet eden yaşlı kadından 2 milyon TL değerindeki ziynet eşyaları aldıkları tespit edilen Musa Ö. (61), Mahmut Ruhi Ö. (30) ve Mehmet T. (48) isimli şahısların özel bir araç ile Adana üzerinden Şanlıurfa iline gittikleri tespit edilmesi üzerine Edremit ilçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Adana Emniyet Müdürlüğü görevlilerine bilgi verilerek şüpheli şahıslar Adana’nın Pozantı ilçesinde kovalama neticesinde kıskıvrak yakalandılar.

Yakalanan şahısların üzerinde ve araçlarında yapılan aramada Edremit ilçesindeki yaşlı kadına ait 41 parça altın, inci ve çeşitli ziynet eşyaları ele geçirildi. Ele geçirilen ziynet eşyalarının yaşlı kadına teslim edildiği öğrenildi. Yakalanan şüpheliler ise adliye sevk edilerek tutuklandı.