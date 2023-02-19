Kadıköy Yeşil Cami’de öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Kadıköy Mezarlığına defnedilen Emine Yüksel’in cenaze namazına; AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu ve yönetim kurulu üyeleri, eski Edremit Belediyesi Başkanı Avukat Tuncay Kılıç, muhtarlar, mahalle sakinleri ve çok sayıda sevenleri katıldı.

Edremit Muhtarlar Odası Başkanı ve Eroğlan Mahalle Muhtarı Hayati Uysal’ın ablası Emine Yüksel vefat etti.

Edremit için acil eylem planı toplantısı

Edremit için acil eylem planı toplantısı

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