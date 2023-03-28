Edremit Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Anadolu Lisesi 10-B sınıfı öğrencisi Kerem Narlıoğlu, Bulgaristan’da düzenlenen yarışmadan 1 altın 1 gümüş madalya ile döndü.

Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenen Bulgaristan Open Taekwando Poomsae Turnuvası’nda büyük bir başarıya imza atan lise öğrencisi okulda düzenlenen törenle ödüllendirildi.

Okul Müdürü Ali Sarıcan, Bulgaristan’da yapılan müsabakalarda bir altın bir gümüş madalya alarak ülkemizi, Balıkesir’i, ilçemizi ve okulumuzu onurlandıran Kerem Narlıoğlu’nun başarısı ile gurur duyduklarını belirtti. Milli Sporcu Kerem Narlıoğlu’da elde ettiği başarının bir sonuç değil başlangıç olduğunu ifade ederek çalışmaya devam edeceğini ve uzun yıllar ülkemizi başarıyla temsil etmek istediğini belirtti.