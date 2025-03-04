Balıkesir’in Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, trafik güvenliği tedbirleri dahilinde jandarma trafik kontrol noktalarını ziyaret etti.

Kaymakam Odabaş, ilk olarak Mıhlı trafik kontrol noktasına giderek jandarma personelinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sırasında açıklama yapan Kaymakam Odabaş, vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri için tüm önlemleri aldıklarını belirterek, "Emniyet ve jandarma ekiplerimiz, kontrol noktalarında 7/24 esasına göre görev yaparak trafik güvenliğini sağlamaktadırlar" dedi.