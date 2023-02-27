Edremit Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alparslan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edremit Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alparslan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Uzun süredir İzmir’de tedavi gören Edremit Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi ve aynı zamanda Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Mustafa Alparslan’ın vefatı, esnaf teşkilatında büyük üzüntüye neden oldu. Bir dönem de belediye meclis üyeliği yapan Alparslan, geçtiğimiz ay yapılan Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi seçimlerinde güven tazeleyerek, tek liste ile gidilen seçimlerde yeniden başkanlığa seçilmişti. 60 yaşında olan ve amansız hastalık sonucu yaşamını kaybeden Alparslan, biri kız 2 çocuk babasıydı.