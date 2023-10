Van’ın Edremit Belediyesi tarafından üniversiteye hazırlanan öğrenciler için ücretsiz olarak açılan sürekli eğitim merkezleri aracılığı ile 2 yılda 500’e yakın öğrenci üniversiteli oldu.

Edremit Belediyesinin 2021 yılında girişimleri sonucu eğitime kazandırılan sürekli eğitim merkezinde: eczacılık, hukuk, mühendislik ve diş hekimliği gibi gözde fakülteler başta olmak üzere ortalama 500’e yakın öğrenci üniversitelerin çeşitli bölümlerine yerleşti. Maddi durumu iyi olmayan dezavantajlı öğrenciler için ilk olarak Süphan Mahallesi’nde açılan ESEM’lerin sayısı arttırılarak 7’ye çıkartıldı. Öğrencilerin kolaylıkla ulaşabilecekleri mahallelere konuşlandırılan ESEM’lerle ilçenin ve ilin eğitim kalitesinin yükseltilmesine de büyük katkılar sunuldu. İçerisinde etüt merkezleri, kütüphaneler ve cafeler barındıran ESEM’ler de öğrenciler için kolej tarzında eğitim hizmeti sunuluyor.

5 bin 700 üniversite adayına 28 bin 850 adet kaynak kitap

Eğitime büyük önem veren Edremit Belediyesi Başkanı İsmail Say, göreve geldiği ilk günden itibaren öğrencilere her alanda destekler sundu. 5 bin 700 üniversite adayına 28 bin 850 adet kaynak kitap dağıtan Başkan Say, akabinde yine aday öğrencilere tablet hediye etti. İlçedeki tüm okulların tadilat ve onarımlarının yapılması konusunda çalışmalar yapan Başkan Say, okulların farklı taleplerini ise geri çevirmedi. ESEM’lerde her türlü konforun sağlandığı, tüm materyallerin, yeme içmelerin ücretsiz verildiği mekanlar kamuoyunun da taktirini aldı.

“500’e yakın öğrencimiz üniversiteli oldu”

Her yıl öğrencilerle her platformda buluşan, onları ziyaret ederek sorun ve sıkıntılarını yerinde dinleyen Başkan Say, onlara tavsiyelerde bulunarak moral vermeyi de ihmal etmedi. Kısa sürede ESEM’ler aracılığı ile elde edilen başarı hakkında açıklamalarda bulunan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, “Göreve geldiğimiz gün özellikle sosyal belediyecilik anlamında gençlerimizin bu noktada ulaşabilecekleri merkezlerin olmadığını fark ettik. İrili ufaklı 7’ye yakın etüt merkezi ve sürekli eğitim merkezleri açmış bulunmaktayız. Gerek belediyemizin gerekse de bakanlıklarımızın desteğiyle şu anda bulunduğumuz ortamları oluşturmuş olduk. 500’e yakın öğrencimiz üniversiteli oldu. 2023-2024 eğitim öğretim yılı içerisinde de gençlerimiz gerek etüt merkezlerimizde gerekse de sınıflarımızda bu hazırlıklarını sürdürmektedirler. Tüm gençlerimize yollarının bahtlarının açık olmasını diliyorum. Bu güzel ortamı ve zamanı iyi değerlendirip geleceklerini inşa ederler” dedi.

“Başkanımızın öğrencileri ziyareti ve moral vermesi çok anlamlı”

ESEM ile tanışmalarının kızına dershane aramakla başladığını ifade eden anne Arife Akal, ESEM’i gezdiklerinde ise buranın nezih ortamı, öğretmenlerin doğallığı ve kızının buraya istemesiyle gönderdiklerini belirtti. Anne Akal, “Kızımı buraya gözü kapalı bir anne olarak gönderdim. Gözüm arkada kalmadı. İsmail Başkanın gelip öğrencilerle konuşması ve onları motive etmesi çok anlamlı ve şu anda kızımın iyi bir üniversite kazanmasına vesile oldu. Başkanımız kızımıza vakit ayırdı ve onları çok motive etti. Çok değerli bir yatırım bu bizim için başkanımıza şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

“Başkanımız Edremit’in en büyük şansı”

ESEM’in kentteki birçok dershaneden çok çok iyi durumda olduğunu ifade eden Ceyda Akal ise “Hem mimari olarak hem öğretmen kadrosu ve hem de ilgi alakaları açısından ESEM kat ve kat önde. Ben Ankara Sağlık Bilimleri Fakültesini kazandım. Bu başarım, öncelikle başkanımız, ESEM ve buradaki öğretmenlerim sayesinde oldu. Başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Bence İsmail Başkan Edremit’in en büyük şansı” dedi.