Balıkesir Edremit Devlet Hastanesi Başhekimliği görevine atanan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Oktay Yıldırım, görevine başladı.

Daha önce görev yaptığı dönemde halk arasında başarıları dikkat çeken isim olduğu için ’efsane başhekim’ ifadesi kullanılan Op. Dr. Yıldırım,

"22 yıldır Edremit Devlet Hastanesinde görev yapmaktayım. Bu süre zarfında hem poliklinik ve ameliyatlarla hem de bir dönem hastane yöneticiliği yaparak hastalarımıza hizmet ettim. Bugün yeniden hastane yönetiminde Başhekimlik görevini üstlenmiş olmanın gururunu yaşıyorum. Başta Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu olmak üzere bu görevi tarafıma tevdi eden tüm üst yöneticilerime teşekkür ederim."

Op. Dr. Yıldırım, hastanenin mevcut durumuna ve gelecek hedeflerine de değinerek şunları söyledi:

"Nitelikli ve deneyimli sağlık personelimizle birlikte 7/24 en hızlı ve etkin şekilde sağlık hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Her geçen gün bu hizmeti daha da ileri taşımanın gayreti içinde olacağız. Edremit Körfezi’nin nüfusu hızla artıyor. Özellikle yaz aylarında mevcut hastanemizin kapasitesi zaman zaman zorlanıyor. Ancak sağlık ordumuzun üstün gayretiyle bu zorlukların üstesinden geliyoruz. Yeni devlet hastanesi inşaatımız hızla devam ediyor. Çok daha geniş imkanlara sahip olacak bu yeni hastanemizle hem Edremit hem de Körfez halkımız, bir üst sınıf sağlık hizmeti almaya başlayacak. Bu durum sevk ihtiyacını azaltarak hem hastalarımızı hem de bizleri mutlu edecektir."

Son olarak vatandaşlardan destek beklediklerini dile getiren Yıldırım, şu mesajı paylaştı:

"Yeni hastanemiz tamamlanana kadar sağlık personelimize güler yüzünüzü, sabrınızı ve hoşgörünüzü esirgememenizi rica ediyorum. Bu, onlar için önemli bir motivasyon kaynağıdır. Sağlığınızı koruyacak bir yaşam tarzı benimsemenizi temenni ediyor, her şeye rağmen hastalandığınızda yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum."