Balıkesir’in Edremit Belediyesi, kendi bahçelerinden hasat edilen zeytinleri Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksekokulu Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümü’ne ait tesiste sıkarak zeytinyağı elde edecek.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu ve Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, okulda gerçekleştirilen törenle iş birliği protokolünü imzaladı. İmza töreninin sonrasında üniversitenin zeytinyağı sıkım tesisi katılımcılar tarafından gezildi.

İmza töreni sonrasında belediyeye ait ilk zeytinlerin sıkımı gerçekleştirildi. Üniversitede elde edilen zeytinyağından tadım yapıldı.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Uğurlu, “Öğrencilerimiz teoriyi burada öğreniyorlar. Buradaki küçük çaplı da olsa tesislerimizde uygulamayı görüyorlar zeytincilikle ilgili. Bölge için zeytinciliği ne kadar değerli olduğunu hepimiz biliyoruz. Zeytincik Araştırma Enstitümüz ve Edremit Meslek Yüksek Okulumuz buraya artık eskisinden daha fazla değer vererek. Durumun ciddiyetinin farkındayız dünya çapında zeytinciliğin geldiği noktanın farkındayız. Bu konuda bizim öğrencilerimize eğitim anlamında da çok değerli olan bir desteği hammadde desteğini karşılıklı protokol çerçevesinde Edremit Belediyemizden karşılamış olacağız.” dedi.

Belediye Başkanı Arslan ise “Zeytincilik ve araştırma enstitümüz var burada. Zeytincilik ve zeytinyağı konusunda eğitim veren bir kurumumuz dolayısı bunun pratiğine ihtiyaç var. Her zaman öğrencilerin eğitiminde pratiğe ihtiyaç var. Bu yılda oldukça hammadde sıkıntısı çekiyor üniversitemiz, biz de bu konuda bu sıkıntıyı gidermek adına hammaddeyi temin etmek, onlarda bunu işlemek hem öğrencilerle birlikte pratiğini uygulamak ve eğitimini vermek amacıyla böyle bir işbirliği protokolü imzaladık. Son derece hijyenik son derece teknolojik mükemmel akılcı bilimsel bir üretim gerçekleşiyor. Belli bir miktarda belediyemizin kendi zeytinliklerinden ürettiğimiz zeytinlerden yağ elde etmemizi ve dolayısıyla bunları dinlendirip sonra filtreleyip paketlenmesini sağlayacaklar. Bu işbirliğin çok güzel bir işbirliği olduğunu düşünüyorum hayırlı uğurlu olsun.”dedi.