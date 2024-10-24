Balıkesir’in Edremit Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclisi, 2025 Mali Yılı Bütçe Tasarısını görüşmek üzere ikinci birleşim ile toplandı. Gelir-Gider denkliği sağlanarak oluşturulan 2025 yılı bütçesi 2 milyar 682 milyon 510 bin lira olarak belirlendi.

Edremit Belediyesi Ekim Ayı ikinci birleşimi belediye meclis salonunda gerçekleştirildi. Birleşimde 2025 yılı mali bütçesi oylandı. Yapılan oylamada 2025 yılı bütçesi 2 milyar 682 milyon 510 bin lira olarak öngörülerek oy çokluğu ile onaylandı. AK Partili ve MHP’li üyeler sadece Sosyal Yardım İşleri ve Afet işleri Müdürlüğü’ne kabul oyu verirken diğer müdürlükler ve bütçenin geneline ret oyu verirken CHP’li üyelerin oy çokluğu ile kabul edildi.

2025 Mali Yılı Fonksiyonel Sınıflandırmanın 1. düzeyine göre en yüksek bütçe 472 milyon 4 bin 437 lira ile Temizlik İşleri Müdürlüğüne ayrıldı. İkinci olarak Fen İşleri Müdürlüğü’ne 459 milyon 316 bin 069 lira bütçe ayrıldı.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, katılan tüm üyelere teşekkür etti, 2025 yılı bütçesinin Edremit’e ve ülkemize hayırlı olmasını diledi.

Edremit Belediyesi Ekim Ayı ikinci birleşimi Edremit Belediyesi kurumsal internet sitesi www.edremit.bel.tr ’den canlı olarak yayınlandı.