Van’ın Edremit Belediye Meclisi, yapılan ekim ayı olağan toplantısının oturumunda 2023 mali yılı bütçesini görüşerek oy birliği ile karara bağladı.

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say’ın başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantısının 1’nci birleşimi birçok gündem maddesinin görüşülmesi ile başladı. Gündem maddelerinden birçoğu karara bağlanırken, 2023 yılında uygulanacak tarife ücretleri ve harçlarla ilgili bütçe görüşmelerine geçildi. Grup sözcülerine verilen söz hakkının ardından 2023 mali yılı bütçesi oylamaya sunularak oy birliği ile kabul edildi.

Daha sonra açıklamalarda bulunan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, 2023 bütçesinin hayırlı olmasını diledi. Hizmetlerine aralıksız devam edeceklerini ifade eden Başkan Say, her mahalleye eşit hizmet götürmek için şehrin tüm paydaşlarıyla hiçbir ayrım gözetmeksizin istişarelerde bulunduklarını belirtti. Edremit için yatırım ve hizmetlerin süreceğini aktaran Başkan Say, “Edremit’in turizme yönelik potansiyel ve değerlerini ön plana çıkararak, ekonomik gelişimini sağlayacak ve yaşanabilir alanları oluşturmayı sürdüreceğiz” dedi.

“Aynı azim ve şevkle hizmet edeceğiz”

Göreve geldikleri süre boyunca, gece gündüz demeden çalıştıklarını ve Türkiye genelinde hep ilkleri hayata geçirdiklerini de sözlerine ekleyen Başkan Say, “Edremit’imizin alt ve üst yapısına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. İlçemizin kangren haline gelen 40 yıllık altyapı çalışmalarında sona gelindi. Yakın bir tarihte bu sorun da artık tarihe karışmış olacak. Altyapı çalışmaları biten sokaklarımızın yenilenmesi için zaman kaybetmeksizin gerek kilit taşı, gerekse de asfalt serimi çalışmalarımız sürüyor. Bir yandan ilçemizin refah düzeyinin artması için çeşitli çalışmalar yaparken, öte yandan ilçemizin kalkınmasına yönelik projelerimizi de sürdürmeye devam ediyoruz. 2023 yılında da aynı azim ve şevkle hizmet etmeye devam edeceğiz. Belediye Meclisince oy birliği ile kabul edilen mali bütçemizin şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu anlamda bütçeyi onaylayan tüm meclis üyelerimize de teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.