Balıkesir’in Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, kent genelindeki yol düzenleme çalışmalarına hızla devam ediyor.

Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Eroğlan Mahallesi Yahya Kemal Beyatlı Caddesi’nde yapılacak olan yol yapım ve düzenleme çalışmalarında bozuk olan yollar parke taş ile kaplanıyor. Kısa süre içerisinde bitirilmesi planlanan bu çalışmaların ardından cadde, modern ve güvenli yapısıyla mahalle sakinlerinin hizmetine sunulacak.

Bunun yanı sıra, Atatürk Mahallesi TOKİ bölgesinde de yol yapım, onarım ve düzenleme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Fen İşleri ekipleri, bölgedeki yolların standardını yükseltmek ve ulaşımı daha güvenli hale getirmek için gece gündüz demeden çalışıyor. Edremit Belediyesi yetkilileri, çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak halkın hizmetine sunulacağını belirtti.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, “Belediye olarak önceliğimiz her zaman vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek ve ulaşımı daha güvenli hale getirmektir. Bu doğrultuda cadde ve sokaklarımızda kapsamlı düzenleme çalışmaları yapıyoruz. Eroğlan Mahallesi’ndeki çalışmamız kısa süre içinde tamamlanarak mahalle sakinlerimizin kullanımına sunulacak. Aynı şekilde Atatürk Mahallesi TOKİ bölgesinde de yeni yol yapım çalışmalarımız aralıksız sürüyor” dedi.