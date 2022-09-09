Edremit Belediyesi tarafından 9 Eylül Edremit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dahilinde düzenlenen toplu sünnet şöleninde 48 çocuk sünnet ettirildi.

Edremit Belediyesi tarafından 9 Eylül Edremit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dahilinde düzenlenen toplu sünnet şöleninde 48 çocuk sünnet ettirildi.

Edremit Belediyesi tarafından mahalle muhtarlıklarına yapılan başvurular neticesinde Sosyal Yardım İşleri, Kültür ve Sağlık İşleri Müdürlükleri koordinesinde geçtiğimiz hafta hastane ortamında sünnetleri yaptırılan 48 çocuk için tüm gelenekler yerine getirildi.

Zeytinli Kır Düğün Salonu’ndan gerçekleştirilen eğlence öncesinde geleneklere uygun şekilde davul zurna eşliğinde konvoy düzenlendi. Ardından mevlit okutulup keşkek pilav dağıtıldı.

Zeytinli Kır Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen şölende Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, eşi Oya Arslan, Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Gerkuş, meclis üyeleri, CHP Edremit İlçe Başkanı Deniz Onur Özcan, İyi Parti Edremit İlçe Başkanı Oğuzhan Civgaz çocukların ve ailelerin mutluluğuna ortak oldu.

Palyaço Papi ve animasyon ekibi ve çeşitli etkinliklerle gönüllerince eğlenen çocuklara Başkan Arslan saat hediye etti. Başkan Arslan yaptığı açıklamada “Tüm gelenekleri yerine getirerek düzenlediğimiz toplu sünnet şöleninde çocuklarımız ve aileleriyle doyasıya eğlenirken, sevincimizi ve heyecanımızı birlikte paylaşmanın mutluluğunu yaşadık. Sünnet şölenimize destek olan hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Sünnet olan çocuklarımıza sağlıklı ve mutlu bir gelecek diliyorum” dedi.