Edremit Belediyesi, voleybol, basketbol ve futbolda ilçeyi temsil eden sporculara desteğini sürdürüyor. Sporcuların daha konforlu bir ortamda kondisyon antrenmanlarını yapabilmesi için Güre Atatürk Spor Salonu’na yeni spor ekipmanları kuruldu.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş’ın destekleriyle, sporcular modern ve donanımlı bir salonda antrenman yapma imkânı buldu. Edremit Belediyesi, sporcuların performanslarını ve motivasyonlarını artırmak amacıyla gerekli ekipmanları temin ederek antrenman şartlarını iyileştirdi.

Edremit Belediyesi Altınolukspor, Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor ve 1966 Edremitspor kulüplerine Güre Atatürk Spor Salonu’nda modern çalışma alanları tahsis edildi. Yeni kondisyon salonunun, sporcuların fiziksel gelişimlerine önemli katkı sağlaması hedefleniyor.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, "Spor, sadece fiziksel bir aktivite değil, aynı zamanda gençlerimizin disiplinli bir şekilde yetişmelerini sağlayan önemli bir araçtır. Bu yüzden sporcularımızın daha iyi şartlarda mücadele edebilmesi için her türlü imkânı sunmaya devam edeceğiz. Edremit’te sporun her branşında başarıyı hedefliyoruz. Sporcularımızın her zaman yanındayız." dedi.