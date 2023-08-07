Balıkesir’in Edremit Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla aşure hayrı düzenledi. Cumhuriyet Meydanı’nda 15 bin kişilik aşure dağıtılırken Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, vatandaşlara aşure ikramı yaptı.

Muharrem ayı dolayısıyla Edremit Belediyesi Aşevi aşçıları tarafından hazırlanan kazanan 15 kazan aşure Cumhuriyet Meydanı’nda vatandaşlara dağıtıldı

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Edremit Belediye Başkan Yardımcıları Tayfun Canlı ve Tayfun Gerkuş’ta aşçılar ve görevli personellerle birlikte vatandaşlara aşure ikramı yaptı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği hayırda toplam 15 bin kişilik aşure dağıtıldı.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Muharrem Ayı’nın ayrı bir önemi olduğunu, Muharrem’in ardından gelen Aşure Günü’nün de beraberlik, kardeşliğin ve paylaşımın bir simgesi olduğunu kaydetti. “Allah ibadetlerimizi ve hayrımızı kabul etsin. Katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.