Türkiye’nin en önemli zeytin ve zeytinyağı üretim merkezlerinden olan Edremit ilçesinde Belediyeye ait zeytinliklerde hasat başladı. Ekiplerle bitlikte ilk hasadı gerçekleştiren Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, zeytin sezonun tüm üreticilere bereketli olması dileğinde bulundu.

Edremit Körfezi’nin en önemli geçim kaynaklarının başında yer alan zeytin sektöründe hasat dönemi başladı. Belediyeye ait zeytinlikler ise Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde toplanıyor. Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Kadıköy Mahallesi’nde belediye zeytinliklerinde ilk hasadı ekiplerle birlikte gerçekleştirdi. Hasat sezonun hayırlı olmasını dileyen Başkan Ertaş, zeytin sezonun tüm üreticilere bolluk ve bereket getirmesi dileğinde bulundu.

Hasat edilen zeytinler, Tariş Kooperatifi fabrikasında işlenerek zeytinyağına dönüştürülüyor. Üretilen zeytinyağları, dinlenme sürecinin ardından uygun fiyatlarla halkın tüketimine sunuluyor ve aynı zamanda belediyenin aşevinde ki mutfaklarda kullanılıyor.