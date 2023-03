Van’ın Edremit Belediyesi, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek Edremitli gençlerin sınav başvuru ücretlerini karşılayacak.

Edremit Belediyesinden bu yıl da Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek olan Edremitli gençlere müjde geldi. Geçtiğimiz yıl YKS’ye giren tüm öğrencilere kayıt ücreti desteği veren Edremit Belediyesi, bu yıl ilçede ikamet eden tüm gençlerin Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) sınav ücretlerini de karşılama kararı aldı. 17-18 Haziran 2023’de yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için başvurular 8-23 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek. Hizmetlerinin büyük bölümünü gençlere yönelik yapan Edremit Belediyesi, ilçede ikamet eden ve kriterleri sağlayan lise son sınıf öğrencilerinin YKS sınav ücretlerini karşılayacak.

Öğrencilerin üniversiteye hazırlanmaları yolunda eğitim alanında çeşitli hizmetler sunan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, kısa bir süre önce açılan ve yüzde 50 öğrencinin üniversite hayallerine kavuşmasını sağladığı Sürekli Eğitim Merkezi’nde (ESEM) öğrencilerle bir araya geldi. Burada sözlerine yaklaşan Ramazan ayını tebrik ederek başlayan Başkan İsmail Say, iftar saatinde ESEM’de ders çalışıp kalacak olan öğrencilerin yemek ihtiyaçlarının karşılanacağını belirtti. Geçtiğimiz yıl başlattıkları uygulamayı bu yıl da sürdüreceklerinin müjdesini veren Başkan Say, “Geçtiğimiz yıl Edremit’te ikamet eden bütün öğrencilerimizin YKS ücretlerini karşılamıştık. Bu yıl yine aynı şekilde ödeme gücü olmayan tüm öğrencilerimizin ücretlerini karşılayacağız. İnşallah 20-21-22 Mart’ta ödemeleri yapacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Burada geçtiğimiz yıl 120 öğrencimiz üniversiteli oldu. İnşallah bu yıl bu hedefimizi daha da yükselteceğiz. Aramızda deprem bölgesinden gelen arkadaşlarımız da var. Onlara da tekrar hoş geldiniz diyorum. Derslerinizi lütfen ihmal etmeyin. Bu ortamı bu imkanları sizler daha iyi bölümlere giresiniz diye açtık ve elimizden geleni yapıyoruz. Hiçbirinizin hayallerinizden, hedeflerinizden mahrum kalmasını istemiyoruz. Her şartta siz gençlerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Sizlere sınavlarınızda başarılar diliyorum. Gayretiniz ve öğrenme azminiz daim olsun. Edremit Belediyesi olarak eğitim hayatınızın her aşamasında yanı başınızda olmaya devam edeceğimizi bilmenizi istiyor; selam, sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum. Hepinizi şimdiden başarılar diliyorum” dedi.

Aldıkları müjde karşısında Başkan Say’a teşekkür eden ESEM’li öğrencilerin mutlulukları yüzlerine yansırken, deprem bölgesinden gelen öğrenciler ise sunulan kaliteli eğitimin geldikleri bölgede bulunmadığını ve bundan dolayı son derece mutlu olduklarını ifade ederek Başkan Say’a teşekkürlerini ilettiler.