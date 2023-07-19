Edremit Belediyesi tarafından Atatürk Gençlik Merkezi’nde açılan yaz kurslarına çocukların ve gençlerin yoğun ilgisi sürüyor.

Edremit Belediyesi Kültür Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Atatürk Gençlik Merkezi’nde yaz kurslarında mevcut kursların yanı sıra açılan yeni branşlarda da eğitime başlandı. Satranç, resim, akıl ve zeka oyunları, İngilizce kursu, drama ve tiyatro kursu olarak yeni branşlar açıldı. Halk oyunları, piyano, gitar, etkili hızlı okuma, deney ve gözlem kulübü, mandala boyama, diksiyon kursu, etkileşimli kitap okuma ve bağlama kursları ile beraber cilt bakımı, diyetisyen, psikolog ve pilates eğitmenleri ile birlikte mevcut eğitimler de devam ediyor.

Kurslara vatandaşların katılımı ve ilgisinin büyük olduğunu ifade eden Edremit Belediyesi Atatürk Gençlik Merkezi Sorumlusu Barış Yalçın, “Yaş aralığımızı tabi ki çocuklar ve gençler oluşturuyor. Bizim bütün kurstaki öğrencilerimiz 9-15 ya da 11-14 yaş aralığında, seviyelerine göre çocuklara kurs açmış bulunuyoruz. Tabi ki Edremit Belediyemizin de destekleriyle beraber Eylül ayında, yeni dönemde de yeni kurslarla Atatürk Gençlik Merkezimizde yeni eğitimler başlayacak. Katılım çok yüksek şu an. Öğrencilerimiz gerçekten büyük bir talep sunuyor bize. Bütün kurslarda toplamda 200’e yakın öğrencimiz var. Tabi ki cilt bakımı, diyetisyeni, psikoloğu ve pilatesi de eklersek bu rakam yaklaşık 800 danışan ve kursiyeri buluyor. Yeni dönemde de yine değişik kurslarla değişik yaş aralığı, seviye kurslarıyla karşınızda olacağız.” diye konuştu. Kurslarla ilgili mesai saatleri içerisinde 444 85 10 numaralı telefonu arayarak vatandaşlar detaylı bilgi alınabileceğini de sözlerine ekledi.