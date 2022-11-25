Balıkesir’in Edremit Belediyesi su baskını ve taşkınları önleme için kent genelinde ki altyapı çalışmalarına devam ediyor.

Balıkesir’in Edremit Belediyesi su baskını ve taşkınları önleme için kent genelinde ki altyapı çalışmalarına devam ediyor.

Edremit Belediyesi altyapıya yönelik sorunları ortadan kaldırmak için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Belediye ekipleri kış sezonu öncesinde alınan önlemlerin yanı sıra oluşabilecek sıkıntıları gidermek için Soğanyemez Mahallesi Azerbaycan Bulvarı’nda yeni yağmur suyu hatları döşüyor. Kent merkezinde araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu Azerbaycan Bulvarı mevcut hatların yenilenmesi ve ilave yeni hatlarla oluşabilecek sıkıntılar meydana gelmeden ortadan kaldırılıyor.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, “Yağmur suyu drenaj hatları başta olmak üzere altyapıyı çok önemsiyoruz. Sorunsuz ve güçlü bir altyapı için 7/24 çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın sorun yaşamaması meydana gelen anlık durumların hemen ortadan kaldırılması için ekiplerimiz saha da görevine devam ediyor” dedi.