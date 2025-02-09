Edremit Belediyesi, doğaya duyarlı ve sürdürülebilir bir tarımsal üretim için önemli bir adım attı. Daha önce atıl durumda olan kompost makinesi yeniden faaliyete geçirilerek, budama sonucu ortaya çıkan dal ve yapraklar organik gübreye dönüştürülmeye başlandı. Elde edilen gübreler, belediyenin park, bahçe ve tarımsal faaliyetlerinde kullanılarak hem çevreye katkı sağlıyor hem de belediyenin bütçesine tasarruf imkânı sunuyor.

Atıklar gübreye dönüşüyor

Edremit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen çalışma kapsamında, budama sırasında ortaya çıkan ağaç dalları ve yapraklar kompost makinesinde öğütülerek değerlendiriliyor. Bu sayede, daha önce yakılarak çevreye zarar verebilecek olan bitkisel atıklar doğaya zarar vermeden organik gübreye dönüştürülüyor.

Kompost üretimi sayesinde Edremit Belediyesi’nin gübre alım maliyetleri de azalırken, zeytinliklerin bakımı ve yeşil alan düzenlemelerinde doğal gübre kullanımı teşvik ediliyor.

Başkan Mehmet Ertaş: "Doğayı koruyan projeler üretiyoruz"

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, kompost üretimiyle ilgili yaptığı açıklamada çevre dostu uygulamaların belediyecilik anlayışlarının temel taşlarından biri olduğunu belirterek, "Belediye olarak, doğaya zarar vermeden atıklarımızı değerlendirmeye büyük önem veriyoruz. Daha önce atıl durumda olan kompost makinemizi yeniden faaliyete geçirerek budama atıklarını organik gübreye dönüştürmeye başladık. Böylece hem çevreyi koruyor hem de belediyemizin bütçesine katkı sağlıyoruz. Organik gübrelerimizi park ve bahçelerimizde, zeytinliklerimizde kullanarak doğal döngüyü destekliyoruz. Daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir Edremit için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.