Balıkesir’in Edremit Belediyesi Halk Oyunları Ekibi, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu’nun (THOF) Balıkesir’de düzenlediği il yarışmasında birinci olarak büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu’nun (THOF) Balıkesir’de düzenlediği halk oyunları il yarışmasında birinci olup farklı kategorilerde de dereceye giren Edremit Belediyesi Halk Oyunları ekibi ilçeye madalyalarla döndü.

22-23 Şubat tarihlerinde Kurtdereli Spor Salonu’nda gerçekleşen yarışmada minikler, yıldızlar ve büyükler kategorilerinde 1. 2. 3. ve 4.’lük derecelerini elde eden Edremit ekibi bölge yarışmasında Edremit’i temsil etmeye hak kazandı. 56 kişilik halk oyunları ekibi izleyenlerin ilgi odağı oldu. Yarışmada tam not alan Edremit Belediyesi Halk Oyunları ekibi bölge yarışmasını bekliyor. Bölge yarışmasında da dereceye girilmesi halinde halk oyunlarında Edremit Belediyesi ekibi Türkiye Şampiyonası’na katılma şansı elde etmeyi hedefliyor.