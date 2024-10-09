Balıkesir’in Edremit Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Müdürlükler arası Cumhuriyet Kupası Halı Saha Futbol Turnuvası Belediye Başkanı Mehmet Ertaş’ın başlama vuruşu ile başladı. Toplam 14 takımın mücadele ettiği turnuvada şampiyon olan takıma ödülü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda verilecek.

Edremit Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyet Kupası Halı Saha Futbol Turnuvası, Belediye Başkanı Mehmet Ertaş’ın ilk vuruşuyla başladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit Gençlik Merkezi’nde ki futbol sahasında gerçekleştirilen turnuvanın açılışında Real Makbuz ve Muhtarlar takımları karşı karşıya geldi. Toplam 14 takının 4 grupta yer aldığı turnuva 25 Ekim tarihinde oynanacak final maçı ile sona erecek. Şampiyon olan takıma ödülü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda verilecek.

Turnuvanın başlama vuruşunu yapan Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, “Cumhuriyetimizin 101. yılını çeşitli etkinliklerle kutluyoruz. Belediyemiz bünyesinde düzenlediğimiz bu futbol turnuvası, fair-play ruhuyla kurum içi dayanışmayı güçlendirecek. Tüm takımlarımıza başarılar diliyorum” dedi.