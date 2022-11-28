Edremit Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nde hizmet veren uzman veteriner hekimler sokaklarda yaşayan sokak hayvanlarının kısırlaştırma çalışmalarına devam ediyor.

Edremit Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nde hizmet veren uzman veteriner hekimler sokaklarda yaşayan sokak hayvanlarının kısırlaştırma çalışmalarına devam ediyor.

Edremit Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, sokak hayvanlarının daha iyi şartlarda yaşayabilmesi için çalışmalara devam ediyor. Kış mevsimin gelmesi ile birlikte çakışmalarına daha da ayrı bir önem veren uzman veteriner hekimlerden oluşan ekip, vatandaşların talepleri doğrultusunda bakım, aşılama ve kısırlaştırma uygulamalarını titizlikle gerçekleştiriyor. Sağlık problemi yaşayan can dostlar konusunda vatandaşlar için Edremit Belediyesi iletişim kanallarının açık olduğunu, vatandaşların randevu için 444 85 10 numarasından bilgi alabileceklerini ifade ettiler.