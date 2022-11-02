Balıkesir’in Edremit Belediye Meclisi Kasım ayı olağan toplantısı yapıldı. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 43 gündem maddesi görüşüldü.

Balıkesir’in Edremit Belediye Meclisi Kasım ayı olağan toplantısı yapıldı. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 43 gündem maddesi görüşüldü.

Edremit Belediye Meclisi Kasım ayı olağan Belediye Meclis Salonunda Başkan Selman Hasan Arslan başkanlığında yapıldı. Toplantıda 37 gündem maddesi ile ek gündem olarak eklenen 6 gündem maddesi olmak üzere toplam 43 madde görüşüldü.

İmar ile ilgili konular İmar Komisyonu’na, diğer bazı gündem maddeleri de incelenmek üzere ilgili ihtisas komisyonlarına sevk edildi. Önceki toplantılarda komisyonlara sevk edilen ve komisyonlar tarafından incelenerek raporu meclise sunulan konularda görüşülerek karara bağlandı.