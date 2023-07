Balıkesir’in Edremit ilçesinde Edremit Kaymakamlığı koordinasyonunda “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinlikleri gerçekleştirildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri çerçevesinde aynı ruh ve şahlanışla Türkiye Yüzyılının Kahramanları Edremit’te anıldı.

15 Temmuz Cumartesi akşamı Cumhuriyet Meydanında demokrasi nöbeti ve mehteran gösterileri ile başlayan anma etkinlikleri Şehit Hamdibey Meydanından Cumhuriyet Meydanına Demokrasi ve şehitleri anma yürüyüşü ile devam etti. 15 Temmuz Saat 20.00’ de Cumhuriyet Meydanında Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı; 15 Temmuz belgeselleri ve 15 Temmuz’u anlatan video gösterimi ile meydanda toplanan vatandaşlara, o kara gecede yaşananlar tekrar hatırlatıldı.

Edremit İlçe Müftülüğü tarafından okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti ve şiirlerden sonra; Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş; "Millet uğruna, bayrak uğruna, vatan uğruna, bağımsızlık uğruna, birlik ve beraberlik uğruna ve türkiye yüzyılının kahramanları” nı anmak için gerçekleştirdiğimiz “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma” programımıza hoş geldiniz” dedi.

15 Temmuz’un birlik ve beraberliğin hainlere karşı tek yürek olup “Dur” dediği gün olduğunu ifade eden Kaymakam Odabaş; “15 Temmuz, ülkesine duyduğu büyük sevgi ile gözlerini kırpmadan canları pahasına vatan müdafaası yapan Türkiye Yüzyılı Kahramanlarının destanının yazıldığı gündür. Milletimizin demokrasisine sahip çıkarak; vatan için, bayrak için, milli birlik ve beraberlik için canlarını ortaya koyduğu, bu uğurda şehitliği göze aldığı 15 Temmuz’da, vatanımızın bölünmez bütünlüğünün, milletimizin azim ve kararlılığıyla, milli birlik ve beraberliğinin bütün dünyaya bir kez daha haykırıldığı tarihi bir gündür “ dedi.

Bu kadim toprakların çok hain gördüğünü belirten Kaymakam Odabaş; “Ama unutmamalı ki milletimiz ferasetiyle, iman dolu göğsüyle hepsini tarihin tozlu raflarına gömdü. Aziz Milletimiz tarih sahnesine çıktığı günden beri hiçbir zaman boyunduruk altına girmemiş, hürriyeti söz konusu olduğunda tüm varlığıyla iradesine sahip çıkmış büyük bir millettir. Tarihimiz bunun şanlı örnekleriyle doludur. Öyle ki bu mukaddes vatan için; Yemen’de yandık, Sarıkamış’ta donduk, Çanakkale de öldük. Sanmasınlar söndük. Yiğitçe, Mertçe, Mehmet’çe.. Vatan sevdasıyla 15 Temmuzda dirildik” dedi.

15 Temmuz 2016‘da tarihinin en alçak ihanetlerinden birisini yaşandığını ifade eden Kaymakam Odabaş; “O gece bir kez daha gördük ki milletimiz, Türkiye Yüzyılının Kahramanları Türkiye’nin büyük mücadeleler sonucu elde ettiği kazanımları ne pahasına olursa olsun koruyacağını, bağımsızlığına kasteden dahili ve harici her türlü girişime gereken cevabı vereceğini bir kez daha göstermiştir. Türk Milleti birlik ve beraberlik içerisinde olduğu müddetçe Türkiye geçilemez. Türkiyemiz; bayrağı, vatanı, devlet ve milletiyle tektir, bölünemez. Türkiye Yüzyılının kahramanlarının fedakarlıkları sayesinde Cumhuriyetimizin ikinci asrında da Türk Milleti ilelebet birlik ve beraberlik içerisinde yaşayarak, Türkiye Yüzyılını inşaa etmeye devam edeceklerdir” dedi.

O gecenin her anı vatan aşkı, milli irade bilinci ve kahramanlıklarla dolu olduğunu ifade eden Kaymakam Odabaş; “Bizler, bu vatanın ekmeğini yiyen, her karışını canından aziz bilen, devletiyle milletiyle her şeyden önce vatan diyen bir ecdadın evlatlarıyız. Ecdadımızın kanlarıyla yıkanan bu mukaddes vatan, şükür seccademizdir. Alın yazımızdır. Kulağımıza okunan ilk ezan, şehitlik mertebesinde o yüce makamdır. Biz de ecdadımızdan aldığımız emaneti kucaklayarak, milletimize şükran borcumuzu ödemek için tüm gücümüzle çalışıyor, ülkemizi Türkiye Yüzyılı ile buluşturmak Türkiye’yi hakkettiği noktaya getirmek hedefiyle yürüyoruz. Rabbim sonsuza kadar bu vatanı ve milleti payidar eylesin, böyle hainlere bir daha fırsat vermesin.

Bu duygu ve düşüncelerle, 15 Temmuz gecesi hain darbecilere karşı darbe yapan, sabaha kadar meydanları dolduran milyonlarca vatandaşımızdan, Şerefli Türk Silahlı Kuvvetleri ve Kahraman Emniyet Teşkilatı mensuplarından şehitlik ve gazilik şerefine nail olan kahramanlarımızı sonsuz rahmet, minnet ve şükranla anıyor, milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

Sözlerini Vatan Duası Şiirinin “Ya Rab, Fitneye fesada uğratma bizi, Arşa kadar yücelt dirliğimizi, Bozdurma haine birliğimizi, Bu cennet vatanı böldürme Ya Rab” dizeleriyle bitiren Kaymakam Odabaş’ın konuşmasının ardından Cumhuriyet Meydanındaki coşkulu kalabalık hep bir ağızdan marşlar söyledi. Daha sonra Türkiye Yüzyılının Kahramanları konulu video sunumu, mehteran gösterisi, şiirlerin okunmasının akabinde İlçe Müftüsü Sıddık Durmuş tarafından dua edildi. Saat 00.13’te tüm yurtta olduğu gibi Edremit’te de tüm camilerden Sala’lar okundu.

Edremit’te vatandaşların Cumhuriyet Meydanındaki coşkulu Demokrasi Nöbeti protokol ve halkın katıldığı bayrak şöleni ile son buldu.

Edremit Kaymakamlığı koordinasyonunda Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen "15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü" programına; Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve üyeleri, daire amirleri, kurum çalışanları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.