Hun’u ilk kez tiyatro sahnesinde izleme fırsatı sunan oyunun biletleri Biletinial’da satışta.

Oyun, 16 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 20.00’de Doğu Akdeniz Üniversitesi Rauf Denktaş KKM (KÜKOM), 18 Kasım Cuma günü saat 20.00’de Kıbrıs-Girne Amerikan Üniversitesi Spectrum Uluslararası KM ve 19 Kasım Cumartesi günü saat 20.00’de Kıbrıs-Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi AKKM’de sahnede olacak.

Yeşilçam’ın unutulmaz aktörü Ediz Hun’un başrollerinde yer aldığı, Agatha Christie’nin ölümsüz eserinden tiyatroya uyarlanan "On Kişiydiler", Türkiye prömiyerinin ardından 16, 18 ve 19 Kasım tarihleri arasında Kıbrıs’ta seyircisiyle buluşacak. Savaş Özduran’ın çevirdiği, Burak Karaman’ın yönettiği oyunda Ediz Hun’a Oya İnci, Savaş Özdural, Pelin Turancı, Özdemir Çiftçioğlu, Hakan Akın, Can Esendal, Ozan Dağara, Ilgın Angın ve Fatih Gülnar eşlik ediyor.

Yeşilçam’ın usta aktörü Ediz Hun’un başrollerinde yer aldığı "On Kişiydiler" oyunu, 16, 18 ve 19 Kasım’da Kıbrıslı tiyatroseverlerle buluşacak.

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