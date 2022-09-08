Türkiye’nin gezici müzik festivali "Fanta Fest" çerçevesinde Edis ve Gazapizm dün gece Bursa’da konser verdi.

Türkiye’nin gezici müzik festivali "Fanta Fest" çerçevesinde Edis ve Gazapizm dün gece Bursa’da konser verdi.

Uzun yıllardan sonra tekrardan başlayan Fanta Fest Konserlerinin 9. Durağı Bursa oldu. As Merkez otopark alanında kurulan sahne ile binlerce Bursalı vatandaşın akın ettiği Fanta Fest’te, DJ performansları ve özel dans şovları gerçekleştirildi.

Sahneye çıktığı ilk andan itibaren şovları, sahne kostümü ve enerjisi ile seyircisine benzersiz bir atmosfer oluşturan Edis, en beğenilen şarkılarından "Arıyorum" ile konserine başladı. Edis dans ekibi ile birlikte sergiledikleri dans performansı ve sahne şovlarıyla Bursalıları büyüledi. Otopark alanında binlerce vatandaş yer alırken sahne dışında alana girmeyi bekleyen vatandaşların da sayısı oldukça fazlaydı. Edis’in sahne performansının ardından Dj performansı ile enerji üst seviyeye çıktı.

Kısa bir aranın ardından gençlerin yakından takip ettiği ve ülkemizin en sevilen rap müziği sanatçılarından Gazapizm, konserine beğenilen şarkısı ‘İzaf’ı sahneye yerleştirilen bir kafesin içerisinde seslendirerek etkileyici bir performans ile başladı.

Gazapizm; festivali izlemeye gelen tüm seyircisine teşekkür ettikten sonra "Ölüler Dirilerden Çalacak", "Dünya Bu", "Heyecanı Yok" gibi popüler eserlerini on binlerce müzikseverle tek bir ağızdan seslendirdi.

Bursa’da düzenlenen etkinliğin ardından festivalin son durağı 10 Eylül Cumartesi günü İstanbul olacak.