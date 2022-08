Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye’ye girişlerinde pasaport zorunluluğunun kaldırılmasını fırsata çeviren Bulgarlar, akın ettikleri Edirne Ulus pazarında adım atacak yer bırakmadı.

Edirne’ye alışveriş için gelen Bulgaristan vatandaşlarının sayısı her geçen gün artıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan kararla birlikte Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye’ye girişlerinde pasaport zorunluluğunun kaldırılmasını fırsata çeviren Bulgarlar, artık daha fazla Edirne’ye gelmeye başladı.

Sabahın erken saatlerinde kente akın Bulgarlar, soluğu Ulus Pazarında aldı. Giyimden züccaciyeye tüm ihtiyaçlarını Edirne’den karşılayan Bulgarlar, aldıklarını taşımakta güçlük çekti. Pazarda adım atacak yer kalmazken, şehrin hemen hemen her noktasına park edilen Bulgar plakalı araçlar adeta şehri istila etti.

Esnaf, “Bulgarlar bize can suyu oldu”

Bulgarların alışveriş cenneti haline gelen Edirne’de, esnafın yüzü de gülüyor. Müşterilerinin yüzde 90’ını Bulgaristan vatandaşlarının oluşturduğunu anlatan esnaf, alışveriş turizminin devam etmesini istiyor. Kimlik ile girişlerin esnafa can suyu olduğunu vurgulayan Mehmet Yıldırım, “Alışverişler çok güzel oluyor. İyi ki böyle bir şey çıkarttılar, her şey çok güzel çok memnunuz. Daha çok gelmeye başladılar. Kalabalık var inşallah daha çok gelmeye devam eder. Giyimden, gıdaya her şeyi alıyorlar” şeklinde konuştu.

“Gıdadan tekstile her şeyi Edirne’den alıyoruz”

İhtiyacı olan her şeyi Edirne’den almak için Bulgaristan’dan gelen Ceylan Nail “Cuma günleri sık sık Edirne’ye geliyoruz alışveriş yapmak için. Kimlik ile gelip gidebiliyoruz. Daha iyi ve kolay oldu böyle” dedi. Bulgaristan’dan 17 kişi geldiklerini ve kimlik ile giriş yaptıklarını söyleyen Nasuf Nail, çok kolaylık olduğunu söyledi. Kimlik ile Türkiye’ye girişlerin çok kolay ve güzel olduğunu belirten Sümeyye Bayram, gıdadan, tekstile her şeyi Edirne’den aldıklarını ifade etti.