Teknolojideki gelişmelerle birlikte müzik piyasasında kasetler yerini CD, flaş bellek ve dijital platformlara bıraktı. Edirne’de rafları Türk müziğinden eserlerle dolu 48 yıllık kaset dükkanı, müzik tutkunlarına nostaljik anlar yaşatıyor.

Teknolojideki gelişmelerle birlikte müzik piyasasında kasetler yerini CD, flaş bellek ve dijital platformlara bıraktı. Edirne’de rafları Türk müziğinden eserlerle dolu 48 yıllık kaset dükkanı, müzik tutkunlarına nostaljik anlar yaşatıyor.

Edirne’de Tarihi Rüstempaşa Kervansarayı’nın dış dükkanlarında 48 yıl önce babası Alaaddin Kalıpçinden tarafından plakçı olarak açılan iş yerini Zeyno Kasetçilik adıyla işleten Aydın Kalıpçinden, raflarında bulunan yüzlerce kasetle adeta Türk müzik tarihine ışık tutuyor. Piyasaya çıktığı dönemlere damgasını vuran sanatçılara ait kasetleri dükkanındaki raflara itinayla dizerek müşterilerini nostaljik bir yolculuğa çıkaran Kalıpçinden, mesleğine verdiği önemle 70’li, 80’li yıllara ait kasetleri dükkanında bulunduruyor.

Kasetçilerin Edirne’deki son temsilcisi Kalıpçinden, “Dükkanımız 1975 yılında babamız tarafından faaliyete geçiyor ve kesintisiz olarak biz de devam ettiriyoruz. Babam dükkanı ilk plakçı olarak açıyor, ondan sonra kasetçi olarak devam ediyor. 2000’li yıllardan sonra CD sektörü ağırlık kazandı. İşletmemiz kaset ve CD sektörüne devam etmekte. Son zamanlarda yeni plaklar üretilmeye başlandı. İlerleyen zamanda plak satışlarımız başlayacak. Müzik için çok fazla söylenecek bir şey yok, hayatımızın her anı müzik” açıklamasında bulundu.