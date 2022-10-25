8 yıl önce Edirne’de mahallesindeki park alanının imara açılmasıyla inşaat yapmak üzere gelen kepçenin önüne oturarak eylem yapan ve ardından kepçenin önünde otururken fotoğrafı şehirde bir sembol haline gelen Kıymet Peker hayatını kaybetti.

8 yıl önce Edirne’de mahallesindeki park alanının imara açılmasıyla inşaat yapmak üzere gelen kepçenin önüne oturarak eylem yapan ve ardından kepçenin önünde otururken fotoğrafı şehirde bir sembol haline gelen Kıymet Peker hayatını kaybetti.

31 Mart 2014 tarihinde 1. Murat Mahallesi’nde çocuk parkının imara açılmasıyla başlatılan temel kazısında iş makinesinin önüne oturarak kazıyı engelleyen Kıymet Peker yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle vefat etti.

Kıymet Peker için dün öğle vakti Eski Cami’de cenaze töreni düzenlendi.

8 yıl önce Edirne’de mahallesindeki park alanının imara açılmasıyla inşaat yapmak üzere gelen kepçenin önüne oturarak eylem yapan ve ardından kepçenin önünde otururken fotoğrafı ülke gündemine girmesiyle Kıymet Peker şehirde sembol haline gelmişti.

Öte yandan geçtiğimiz yıl yeniden düzenlenen ve Temmuz ayında parka "Kıymet Teyze" adı verilmişti.