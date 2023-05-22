Edirne’nin en işlek noktalarından birisi olan Saraçlar Caddesi’ndeki bir ağacın dalında oğul veren ve birçok kişiyi ısıran arılar, bölgeye çağırılan özel kıyafetli arı üreticisi tarafından 5 dakikada ağaçtan alındı.

Edirne Saraçlar Caddesi’ndeki bir ağacın dalında oğul veren bal arıları vatandaşları korkuttu. Cadde üzerinde birçok kişiyi ısıran arılar, bölgedekileri harekete geçirdi. Arıcı bir vatandaş aranarak yardım istendi. Kısa sürede bölgeye gelen arıcı özel kıyafetlerini giyerek ağaca tırmandı ve yaklaşık 20 bin arıyı 5 dakikada oradan alarak kovana koydu.

"Ağaç sallanınca korkmuşlar"

Yaklaşık 40 yıldır arıcılık yapan Şahin Avcı, "Bunlar kovandan ayrılan yavru arılar. Tehdit görmediği sürece kimseye zarar vermezler ama havanın rüzgarlı olması nedeniyle toplandıkları ağaç sallanınca korkarak bazı vatandaşları ısırmışlar. Biz de onları oradan alarak kovana koyduk" dedi.