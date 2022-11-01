Edirne’de nehir taşkınlarında mahsur kalan binlerce kişinin askeri araçlarla tahliye edildiği ve evlerin sular altında kaybolduğu kabus gibi görüntüleri tarihe karıştıran Meriç Nehrinin kardeşi ’Kanal Edirne’ projesi, bu yıl da taşkınları önledi.

Edirne’de nehir taşkınlarında mahsur kalan binlerce kişinin askeri araçlarla tahliye edildiği ve evlerin sular altında kaybolduğu kabus gibi görüntüleri tarihe karıştıran Meriç Nehrinin kardeşi ’Kanal Edirne’ projesi, bu yıl da taşkınları önledi.

Kaynağını Bulgaristan’dan alan Edirne’den de geçerek Ege Denizine dökülen Meriç Nehri havzasında şiddetli yağışlar yıllardır taşkınları beraberinde getiriyordu. Meriç Nehri’nin yanına yapılan 8 bin metre uzunluğunda 500 metre genişliğindeki ’Kanal Edirne’ projesi, taşkınların önüne geçmede büyük öneme sahip oldu. Meriç Nehri’nin debisi kritik seviyeye ulaşınca devreye giren kanal, suyu tahliye ederek farklı noktadan yine nehre geri bırakıyor.

Kanal yapılmadan önce, yağan kar yağışlarının erimesi ve şiddetli sağanaklar nedeniyle başta merkezdeki Karaağaç Mahallesi ve Bosnaköy Köyü olmak üzere pek çok yerleşim yeri, tarihi köprüler, yollar ve tarım alanları sular altında kalıyordu. Kanalın tamamlanmasıyla birlikte taşkın kabusunun sona erdiğini söyleyen Bosnaköy halkı, kanal tamamlanmadan önce yaşadıklarını İHA’ya anlatmıştı.

Bosnaköy Muhtarı Recai Kararmışbuga, “Kanal Edirne yapılmadan önce taşkınlar yaşanıyordu. Nehir kenarında bulunan tarım arazileri ve çiftlikler sular altında kalıyordu” dedi. Köy halkından Refik Karaman da, “Sellerden dolayı şu an bulunduğumuz yerler bile su altında kalıyordu. Millet nereye gideceğini şaşırdı. Kanal Edirne’nin hayata geçmesiyle taşkın felaketleri tarihe karıştı” açıklamasında bulundu.

Bir dizi ziyaret için Edirne’ye gelen Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’da Kanal Edirne hakkında açıklamalarda bulundu. Eroğlu, “Cumhurbaşkanımız ‘Edirne’ye ne gerekiyorsa yapın’ diye bize söyledi. Kanal Edirne’den önce Meriç Nehri’nde çok taşkın oluyordu. Kanal Edirne projesini hayata geçirdik. Projenin hayata geçmesiyle taşkınların sayısı azaldı. Şu ana kadar hükümetimiz Edirne’ye 25 Milyar TL yatırım yaptı. Bu Edirne’de görülmemiş bir şey” dedi.