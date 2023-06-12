Edirneli Romanlar, Osmanlı döneminden ve atalarından kalan yüzyıllardır sürdürdükleri hamam geleneğini günümüzde de renkli görüntülerle devam ettiriyor.

Edirneli Romanlar, Osmanlı geleneğini sürdürerek, gelini düğün öncesinde hamama götürüyor. Renkli kıyafetler giydiriyor ve oluşturdukları kortejle davul zurna eşliğinde oyunlar oynuyorlar. Romanların bitmek bilmeyen Osmanlı sevgisi, renkli görüntülere sahne oluyor.

Edirneli Romanlardan Damat Mert Dişbudak, evleneceği sevgilisi Beste Kaba’yı, davul-zurna eşliğinde geleneksel hamam sefasına götürdü. Selimiye’nin gölgesinde faytondan inerek oyun havaları eşliğinde hamama doğru ilerleyen çift, renkli görüntüler oluşturdu. Roman çifti görenler bu anı telefonlarına kaydederek eğlenceye eşlik etti. Damat evinden davul- zurna ve oyun havaları eşliğinde fayton ile gelin evine giden Dişbudak, evleneceği kız Beste Kaba’yı alıp faytona bindirdi.

"Bizde düğünler 1 haftayı buluyor"

Osmanlı’dan ve atalarından gelen geleneği devam ettirdiklerini söyleyen Gelin Beste Kaba, "Hamama geliyoruz, eğleniyoruz, kına gecemiz ve çeşitli eğlencelerimiz oluyor. Bizde düğünler 1 haftayı buluyor. Yiyecek ve içeceklerimizi aldık, müzikler eşliğinde eğlenmek için hamama geldik" dedi.

"Bu gelenek atalarımızdan beri var"

Edirne’de Roman halkı olarak çok şen ve neşeli olduklarını söyleyen Damat Mert Dişbudak, "Edirne’de romanlar olarak geçmişten günümüze devam eden adetlerimiz var. Hamamımız, kına gecelerimiz ve düğünlerimiz var. Düğünümüze de Aysun Taşçeşme gelecek. Çok güzel eğleniyoruz. Edirne halkı zaten neşeli, bize de neşe kattıkları için herkese teşekkür ediyoruz. Bizde bu gelenek çok eskiden atalarımızdan beri var biz de onu devam ettiriyoruz" şeklinde konuştu.

Mimar Sinan’ın ustalık eseri Selimiye’nin gölgesinden kutlamaların yapılacağı Mezitbey Hamamı’na kadar oyun havaları eşliğinde ilerleyen Romanlar, yiyecekler ve içerisi hazırlanana kadar hamam dışında davul ve zurna eşliğinde oyun oynadı.