Edirne Güreş Takımları, Bulgaristan’da düzenlenen üç uluslararası şampiyonada toplam 12 madalya kazanarak büyük başarı elde etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Güreş Takımları, geçtiğimiz hafta sonu Bulgaristan’ın Yambol, Sofya ve Radnevo şehirlerinde düzenlenen uluslararası şampiyonalarda mücadele etti. Üç farklı yaş kategorisinde yarışan Edirneli güreşçiler, toplamda 4 altın, 4 gümüş ve 4 bronz madalya kazanarak kente büyük gururla döndü.

Yambol’ da düzenlenen U15 Kategorisindeki Şampiyonada

Turgut Alirat 35kg 1.

Musa Özgün 62 Kg 3

Şiyar Gürsel 68 Kg 2

Nahit İşbilen 71 Kg 2.

Sofya’da düzenlenen U17 Kategorisindeki şampiyonda

Ela Toprakçı 43Kg 1.

Semanur Çukuryurt 54 Kg 2.

Yiğitcan Yılmaz 60Kg 3.

Muharrem Arslan 110Kg da 1.

Radnevo ‘ da düzenlenen U13 Kategorisindeki Şampiyonada

Arda Bilgin 42Kg 3.

Yavuz Selim Akçan 47 Kg 1.

Ahmet Çiftçİ 66Kg 2.

Deniz Gülbudak 68 Kg 3.

Türkiye Güreş Federasyonu Edirne İl Temsilcisi Şamil Doğu Delen’in yaptığı açıklamada şunları kaydetti .“Çoğu ilde olmayan her yaş kategorisinde güreşçilerimiz var ve aynı durum bayan güreşinde de söz konusu yıllardır Edirnemizin en başarılı branşı olmamızın en büyük sebeplerinden bir tanesi uluslar arası müsabakalara da katılmaktır. '' dedi.