"Edirne’de konuşlu 54’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımızın 1’inci Komando Taburunda görevli personelimiz, arama-kurtarma faaliyetlerine destek için Gaziantep’e intikal ediyor."

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

Kocaeli afet bölgeleri için tek yürek

Kocaeli afet bölgeleri için tek yürek

Milli Savunma Bakanlığı, Edirne’de komando taburunda görevli personelin arama kurtarma faaliyetlerine destek için deprem bölgesine hareket ettiğini duyurdu.

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