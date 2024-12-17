Edirne’de husumetlisi tarafından kamyonuna düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan bir kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edirne’de yaşayan A.D. (16) ailesinin husumetlisi Yücel Kara’nın (41) içinde bulunduğu özel bir firmaya ait ambalaj atık toplama kamyonunu takibe aldı. Biraz ilerledikten sonra otomobiliyle kamyonun önünü kesen A.D. silahını ateşledi. Kamyonun içinde bulunan 2 kişiyi kurşun yağmuruna tutan A.D., ardından olay yerinden kaçtı.

Olayın yaşandığı Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Kuvayi Milliye Bulvarı’na çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Yücel Kara hayatını kaybederken, kamyonun içinde bulunan T.G.’nin tedavisi devam ediyor.

Olayın ardından kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan A.D.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.