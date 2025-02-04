Edirne’de yaz mevsiminin kurak ve yağışsız geçmesiyle birlikte kuruma noktasına gelen Tunca ve Meriç nehirlerinin debisi yağışların ardından istenilen seviyeye ulaştı.

Kaynağını Bulgaristan’dan alan ve Edirne’den geçen Meriç ve Tunca nehirlerinin debisinde Bulgaristan’da etkili olan kar yağışının ardından artış olduğu görüldü. Devlet Su İşleri Suakacağı istasyonu ölçümlerine göre geçtiğimiz yıl Şubat ayının aynı döneminde 4 metreküp/saniye ile akan Tunca Nehri’nin debisi 7 metreküp/saniyeye yükselerek neredeyse 2 kat arttı. Meriç Nehri’nin Kirişhane istasyonu ölçümlerinde 59 metreküp/saniye olan debinin ise 146 metreküp/saniyeye yükselerek neredeyse 3 kat arttığı gözlemlendi.

Edirne’de yazın hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve yağışların yetersizliği Tunca ve Meriç nehirlerini de olumsuz etkiledi. Eylül ayı itibariyle belirli aralıklarla etkili olan yağışlar, nehir seviyelerinin artmasına da katkı sağladı. Ayrıca komşu ülke Bulgaristan’daki yağışlar da debileri arttırdı. Su seviyesinin artmasıyla birlikte nehir yatağında oluşan kum adacıkları ve çöpler de gözden kayboldu. Özellikle kuruma noktasına gelen ve bataklığı andıran Tunca Nehri, son yağışların ardından eski haline dönmeye başladı. Kuraklığa bağlı nehir yüzeyine çıkan yosunlar, çöpler ve atıklar da gözden kaybolmaya başladı. Nehirde yaşayan canlılar da yükselen debiden nasibini aldı. Yağışların devam etmesi halinde nehir debilerinin daha da artması bekleniyor.

"Su seviyesinin arttığını gördük"

Kent sakini Mahmut Bozan, son yağışların ardından Meriç Nehri’nin su seviyesinin arttığını gördüklerini ve durumun iyi olduğunu belirtti. Meriç Nehri’nin güzel olduğunu ancak nehre atılan çöplerin kötü bir görüntü oluşturduğunu aktaran Bozan, "Nehirdeki çöpler, ağaç kütük ve dalları da temizlense daha güzel bir görüntü olur. Vatandaşlar olarak nehirlere karşı daha duyarlı olmamız gerekiyor. Nehirlere sahip çıkmamız, çöp ve atık atmamamız lazım. Ama maalesef toplum olarak nehirlerimizi korumuyoruz. İnşallah temizlenir. İnsanlar da daha duyarlı olup çöplerini nehre atmazlar. O zaman daha da güzel olacaktır" dedi.