Edirne’de vatandaşların yılbaşı nedeniyle gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmelerini sağlamak amacıyla harekete geçen Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, özellikle yılbaşında tüketilen ürünlerin satışını yapan işletmelerde fiyat etiketi denetimi yaptı.

Kuru yemişçileri tek tek dolaşan ekipler, ürünlerin raf ve kasa fiyatlarını kontrol etti, faturaları inceledi. Yılbaşı öncesi denetimleri arttıran ekipler, Edirne’nin en işlek ve turistlerin en çok alışveriş yaptığı noktalarından birisi olan Saraçlar Caddesi’ndeki kuruyemişçileri tek tek dolaşarak fiyat etiketlerini kontrol etti.

Ekipler, yılbaşına kısa bir süre kala kentin tüm ilçelerinde yerel ve ulusal marketler başta olmak üzere temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimi yaptı. İş yeri yetkililerini bilgilendiren ekipler, fiyat etiketlerinin görünebilir şekilde asılması yönünde de hatırlatmada bulundu.

Başta kuruyemiş, şekerleme, tatlı, hediyelik eşya ve deterjan ürünlerinin satıldığı iş yerlerinde denetim yapan ekipler, öncelikle raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı, faturaları inceledi, gramaj kontrolü yaptı. Fiyat etiketi olmayan işletmeler ile aykırılık tespit edilenler hakkında idari para cezası uygulanması için işlem yapıldı.

570 ürün incelendi ve inceleme sonucu 52 aykırılığa rastlandı

Edirne Merkez ve ilçelerinde Aralık ayı içerisinde yapılan ve halen devam eden, 74 iş yerine yapılan denetimde 570 ürün incelendi ve inceleme sonucu 52 aykırılığa rastlandı. Aykırılıklarla ilgili idari işlem yapıldı.

Yılbaşında da şehrin muhtelif cadde ve sokaklarında denetimlerin devam edeceği belirtildi.

"Denetimler güzel ve faydalı oluyor"

Saraçlar Caddesi esnafı Kamil Kerimler, "Denetimlerin yapılması güzel ve faydalı oluyor. Yüksek fiyatlı uygulayanlar oluyor. Bizde tüm ürünlerin üzerinde fiyatları yazıyor. Müşteri gelip ürünün üzerinde fiyatını görünce memnun oluyor. Biz de bir yere gittiğimizde fiyatını görmeden alışveriş yapmıyoruz" dedi.

Yılbaşı öncesi alışverişe çıkan vatandaşlardan Serap Oğuz, denetimlerden memnun olduklarını ve devamlı olması gerektiğini aktardı.