Edirne 1.Amatör Lig’de mücadele eden Yeni Karpuzluspor, antrenör Şeref Aldanmaz ile yollarını ayrıldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de Yeni Karpuzluspor sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yapılan görüşmeler sonucunda Teknik Direktör Şeref Aldanmaz ile yolları ayırdıklarını duyurdu. Yeni Karpuzluspor Yönetim Kurulu, emek ve katkılarından ötürü Aldanmaz'a teşekkür etti.

Antrenör Şeref Aldanmaz ise, Yeni Karpuzluspor’a da bundan sonraki maçlarında başarılar dilerken, "Bütün futbolcu kardeşlerimin emekleri içinde hepsinin alınlarından öpüyorum. Başarılar takımım seviliyorsunuz” ifadelerini kullandı.