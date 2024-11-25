Edirne’de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde açılan stantta Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtıldı.

Edirne’de emniyet, jandarma ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" çerçevesinde açılan bilgilendirme standına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Edirne Valiliği öncülüğünde kentin en işlek noktalarından olan Saraçlar Caddesi’nde açılan stantta ekipler tarafından kadınlara KADES’i anlatan broşürler dağıtılarak, uygulamanın cep telefonuna yüklenmesine yardımcı olundu. Edirne Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Nihan Ertan, vatandaşlara kadına yönelik şiddetle mücadele çerçevesindeki çalışmaları anlatarak bilgiler verdi. Ertan, jandarma ve emniyet personeli ile düzenledikleri etkinlikte farkındalığı arttırıcı broşürler dağıtarak, kadına şiddetteki çağrı mekanizmalarını anlattıklarını ifade etti.

Fatma Köpe adlı vatandaş, "KADES uygulamasını biliyorum, daha önce de telefonuma indirmiştim. Çok güzel bir uygulama, kullanmak lazım. Çalışmalar çok güzel. Daha sık olmalı ve bilmeyen vatandaşlar da bilgilendirilmeli. Ekipler, bir tuşa basmakla yanımızda olabileceklerini söylediler. Herkes bu uygulamayı yükleyerek kendisini korumaya almalı" dedi.

Sevil Köker ise, "Ekipler KADES uygulamasını anlattı. Daha önce televizyonda da izlemiştim, çok güzel bir uygulama. Kadınları güvence altına almak için yapılan bir uygulama. Gerçekten insan kendisini güvende hissediyor. Bir tuş kadar bize yakınlar" ifadelerini kullandı.