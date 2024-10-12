Edirne’nin İpsala ilçesinde nedeni henüz belirlenemeyen kavgada bıçaklanan 44 yaşındaki Bekir İşlek, hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında İpsala ilçesi Yenimahalle’de meydana geldi. İddiaya göre, Bekir İşlek’in, kızından uzak durmaları istediği ikiz olan kardeşlerden biriyle aralarında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında, isimleri açıklanmayan ikiz kardeşlerden biri, yanındaki bıçakla Bekir İşlek’i kapısının önünde 21 bıçak darbesiyle yaraladı.

İkiz kardeşlerin, cinayet sonrası olay yerinden kaçtıkları belirtildi. Çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bekir İşlek, ambulansla kaldırıldığı İpsala Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.