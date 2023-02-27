Beş ayrı suçtan aranması olan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan ekipler, şahsın üzerinde yaptığı aramada metamfetamin maddesi ele geçirdi.

Edirne’de polis ekiplerince uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde üzerinde uyuşturucuyla yakalanan ve 5 ayrı suçtan aranması bulunan şahıs tutuklandı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.