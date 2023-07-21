Edirne’de jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı olduğu öğrenilen malzemeler elle geçirilirken, 6 şüpheli ise gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğünce yürütülen kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çalışmaları çerçevesinde Edirne’de son bir hafta içerisinde uyuşturucu tacirlerine ve kaçakçılık şüphelilerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli yakalayarak gözaltına alındı.

Gerçekleştirilen operasyonda; 400 adet nargile tütünü, 402 şişe kaçak parfüm, 130 şişe kaçak sporcu hapı, 300 gram kubar esrar maddesi, 475 kök hint keneviri, 34 adet elektronik sigara ve 4,81 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucu ve kaçakçılık şüphelisi olduğu değerlendirilen 6 kişi hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadeleye yönelik faaliyetlere, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edileceği belirtildi.