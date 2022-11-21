Edirne’de Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde öğrencilerin çalışmalarından oluşan fotoğraf sergisi açıldı.

Edirne’de Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde öğrencilerin çalışmalarından oluşan fotoğraf sergisi açıldı.

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde, Prof. Dr. Ali Muhammet Bayraktaroğlu küratörlüğünde “Fotoğraf Atölyesi II" sergisi açıldı. Küratörlüğünü Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Muhammet Bayraktaroğlu’nun yaptığı, Grafik Tasarımı Bölümü öğrencilerinin fotoğraflarından oluşan “Fotoğraf Atölyesi II” sergisi sanatseverle buluştu. Güzel Sanatlar Fakültesi Fuayesi’nde kapılarını açan Fotoğraf Atölyesi II sergisinde, öğrencilerin çalışmalarından oluşan 25 fotoğraf yer alıyor.

Sergiye ilişkin açıklamada bulunan Prof. Dr. Ali Muhammet Bayraktaroğlu, “Öğrencilerimiz 1. sınıftan itibaren fotoğraf dersi almaktadır. İkinci yılın son döneminde foto-röportaj konulu bir çalışma yaptılar. Foto-röportaj tekniği ile öyküleştirilen fotoğraflarda anlatılan hikâye, kelimelerden çok fotoğrafların konuşmasıyla gerçekleşmektedir. Bu doğrultuda her bir öğrenci, incelediği konuyu 12 - 15 fotoğraftan oluşan bir seri ile anlattı. Daha da önemlisi iki yıldır aldıkları eğitim doğrultusunda iyi fotoğrafı görmek, çekmek ve seçmek kazanımları bağlamında sergide yer alan ’imza fotoğraflarını’ seçtiler ve bu sergi aracılığıyla siz sanatseverlerin beğenisine sundular. Hepsini gönülden kutluyorum. Bu vesileyle Dekanımız Prof. Melahat Tüzün’e ve bizleri yalnız bırakmayan öğretim elmanı meslektaşlarıma da huzurunuzda ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Dekanımız, öğrenci odaklı bir idari anlayışa sahip olmasından ötürü öğrencilerimizin sergilerini desteklemektedir. Bu anlayışla hiç boş kalmayan bir sergi salonumuzun olması da fakültemiz için oldukça önemli” dedi.

Sergi açılışında konuşan Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Melihat Tüzün, “Öncelikle öğrencilerimizi ve sergiyi organize eden Ali hocamızı başarılı çalışmalarından ötürü kutluyorum. Fuayemiz, baskı sergimizden hemen sonra açılan fotoğraf sergisi sonrasında heykel ve resim sergileri ile farklı sanat dallarının çok sesli bir vitrini olmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Etkinlikte konuşmaların ardından öğrencilere sertifikaları verildi. Daha sonra öğrencilerin çalışmalarının yer aldığı sergi gezildi. Sergi, 15 Kasım tarihine kadar açık kalacak.