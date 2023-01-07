Edirne’de ’Tarihte Kurulmuş Türk Devletleri Müzesi’, ’Osmanlı Padişahları Müzesi’, ‘Padişah Çadırı Müzesi’ ve ’Balkanlarda Osmanlı Eserleri Müzesi’ olmak üzere toplam dört farklı konsepte planlama ile tasarımı yapılan müzelerin açılışı TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un katılımıyla gerçekleştirildi.

Edirne’de ’Tarihte Kurulmuş Türk Devletleri Müzesi’, ’Osmanlı Padişahları Müzesi’, ‘Padişah Çadırı Müzesi’ ve ’Balkanlarda Osmanlı Eserleri Müzesi’ olmak üzere toplam dört farklı konsepte planlama ile tasarımı yapılan müzelerin açılışı TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un katılımıyla gerçekleştirildi.

Edirne’de inşa edilmesinden 400 yıl sonra restore edilen Kervansaray, Türkler ‘in tarihinin anlatıldığı 4 ayrı müzeyi içeren görkemli bir kültür mekanına dönüştürüldü. Müzenin ‘‘Tarihte Kurulmuş Türk Devletleri Müzesi’’ bölümünde, Türklerin tarihi, hükümdarları, hükümdarlık sembolleri ve diğer kültürel miras ögeleri canlandırmalar ile anlatıldı. ‘‘Osmanlı Padişahları Müzesi’’ bölümünde, 36 Osmanlı Padişah’ına ait hiperrealistik silikon heykeller ile gerçekleştirilen canlandırmalar ve döneme ait bilgi panoları yer alıyor.

‘‘Padişah Çadırı Müzesi’’nde Otağ-ı Hümayun’un Osmanlı padişahlarının saray dışındaki kudret ve görkemlerinin simgelerinden biri olması sebebi ile müze konseptinde gerçekleştirilen canlandırma ile ziyaretçilere dönemin atmosferi yansıtılması planlanıyor. Son olarak ‘‘Balkanlarda Osmanlı Eserleri Müzesi’’ içerisinde Osmanlı’nın Balkanlar’daki 500 yıllık barışçıl yönetimi ve imarı, mimari yapı maketleri ve güncel durumlarını belgeleyen filmlerle anlatıldı.

Ayrıca 32 adet 1/20-1/50-1/100 gibi farklı ölçeklerde yapılan minyatür mimari eserler ve diğer kültürel miras ögeleri ile sergileme gerçekleştiriliyor. Sergilemede son Türk Devleti Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘‘Kocatepe’de Atatürk’’ ve ‘‘Cumhurbaşkanı Atatürk’’ olmak üzere iki hiperrealistik silikon heykeli de yer alıyor.

“Vaktiyle yönettiğimiz yerlerde sömürgecilik yapmadık”

Görkemli bir kültür mekanına dönüştürülen müzelerin açılışı TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un katılımıyla Edirne’de gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Şentop, “Edirne’nin Fatihi Sultan 1. Murat’tır. Edirne’yi fetih ettikten sonra Balkanlara dönmüş ve 1363 yılına kadar Balkanlarda nüfus tesis etmiştir. Bugünde Bulgaristan, Makedonya, Kosova, Karadağ, Bosna Hersek, Arnavutluk, Sırbistan, gibi Balkan devletleriyle iyi ilişkilerimizi devam ettiriyoruz. Biz vaktiyle yönettiğimiz yerlerde sömürgecilik yapmadık, esasen ülkeleri birlikte yönettik. Oralarda Türk İslam medeniyetinin nişanları olan camii, medrese, şadırvan, imarethane, hamam ve kervansaray gibi eserler inşa ettik. O eserlerin önemli bir bölümü günümüze kadar ulaşmıştır” diye konuştu.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık ise, “Edirne’nin kendisi bir açık hava müzesi. Şehrimizin her noktasında nereye başınızı döndürürseniz ecdadın muhteşem eserlerini görüyorsunuz. Tarihi camilerimizle, kervansaraylarımızla, medreselerimizler, hamamlarımızla, çarşılarımızla ve pazarlarımızla bu şehir nakış nakış örülmüş muhteşem görsel zenginliğe sahip 1368 adet tescilli kültürel varlığa sahip olabilmek her şehrin sahip olduğu bir zenginlik değil” ifadelerini kullandı.