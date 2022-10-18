Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri de kaza hakkında tutanak hazırladı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Çarpışmanın etkisiyle ticari taksi sürücüsü Topal ve takside bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulans ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Edirne’nin Talatpaşa Mahallesi’nde Mehmet Şerif Topal’ın kullandığı 22 T 0059 plakalı ticari taksi ile Bulgaristan vatandaşı Gökay Şensoy’un kullandığı PB6670HC plakalı otomobil çarpıştı.

Edirne’de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.